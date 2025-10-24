Vagnati: “Abbiamo qualità, Simeone sta facendo bene”

In occasione dell'allenamento a porte aperte di mercoledì scorso, che collocato tra il successo sul Napoli e il prossimo appuntamento con il Genoa, il dt Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento del Torino. "Per fare il salto di qualità dobbiamo pensare che abbiamo delle qualità, le abbiamo dimostrate - ha affermato ai microfoni di Sky Sport -. E appunto perché le abbiamo dimostrate dobbiamo metterle subito in campo domenica". Un lavoro che spetta a Marco Baroni, che sta cercando di trovare la quadra dopo tanti cambi di formazione: "Io penso che la squadra debba avere un'identità per quanto riguarda l'atteggiamento in fase di possesso e di non possesso - ha detto in merito Vagnati-. I numeri sono importanti, ma non fondamentali. Una volta che hai trovato l'equilibrio, giocare con una punta in più o un trequartista o un attaccante esterno dipende anche dall'avversario. Il calcio moderno vuol dire anche questo: vedere come giocano gli altri, penso che quella poi sia la chiave".

Vagnati: "Zapata? Non affrettiamo i tempi"

Vagnati si è poi soffermato sui singoli, sullo stato di forma di Giovanni Simeone, autore del gol vittoria con il Napoli: "Fa parte di una squadra che ha fatto una grande partita contro il Napoli, di voglia, di gruppo. I risultati si fanno tutti insieme, sicuramente Simeone sta facendo molto bene. Dobbiamo continuare, perché è molto lunga". Oltre che sul Cholito, si è soffermato su Duvan Zapata: "E' un grande campione, importante all'interno del gruppo e quando entra in campo per quello che trasferisce alla squadra e agli avversari. Stiamo attendendo il giusto percorso per il suo rientro - ha aggiunto - se vengono affrettati i tempi ci sono sempre delle ripercussioni, bisogna essere cauti. Duvan ci sta mettendo l'anima e il cuore perché ci tiene. Noi siamo qua che tutti i giorni speriamo faccia un passettino in avanti".