Torna in campo il Torino, che stasera affronterà il Pisa di Alberto Gilardino. Non sarà una gara di campionato, bensì si tratta del secondo impegno stagionale dei granata in Coppa Italia. Nel primo turno la truppa di Baroni superò, non senza qualche difficoltà, un ottimo Modena. Fu decisiva la rete di Nikola Vlasic. Appuntamento fissato per le ore 21 di giovedì 25 settembre presso lo stadio Olimpico Grande Torino.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
Prepartita
Verso Torino-Pisa: probabili formazioni e ultime news
Le probabili formazioni e le ultime novità verso la sfida di coppa
Le probabili formazioni dei granata e dei toscani—
Torino (3-4-3): Israel; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone.
Pisa (3-5-2): Scuffet; Mbambi, Canestrelli, Lusuardi; Esteves, Piccinini, Hojholt, Angori, Tramoni; Lorran, Meister.
Ultime news—
Gilardino pre Torino-Pisa: "Il Toro ha acquistato giocatori importanti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA