Verso Torino-Pisa: probabili formazioni e ultime news

Prepartita

Le probabili formazioni e le ultime novità verso la sfida di coppa
Piero Coletta

Torna in campo il Torino, che stasera affronterà il Pisa di Alberto Gilardino. Non sarà una gara di campionato, bensì si tratta del secondo impegno stagionale dei granata in Coppa Italia. Nel primo turno la truppa di Baroni superò, non senza qualche difficoltà, un ottimo Modena. Fu decisiva la rete di Nikola Vlasic. Appuntamento fissato per le ore 21 di giovedì 25 settembre presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

Le probabili formazioni dei granata e dei toscani

Torino (3-4-3): Israel; Tameze, Ismajli, Coco;  Pedersen, Casadei, Ilkhan, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Simeone.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Mbambi, Canestrelli, Lusuardi; Esteves, Piccinini, Hojholt, Angori, Tramoni; Lorran, Meister.

Ultime news

Gilardino pre Torino-Pisa: "Il Toro ha acquistato giocatori importanti"

Torino, la biglietteria: disponibilità in tutti i settori, Maratona inclusa

Verso Torino-Pisa: dove vedere la gara in TV e streaming

