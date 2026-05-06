Tutte le informazioni per seguire Torino-Sassuolo, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 25/26 presso l'Olimpico Grande Torino
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Torino-Sassuolo apre la trentaseiesima giornata di Serie A 26/27. Ultime battute di questo campionato, una gara che per entrambe le squadra non ha più nessun significato in termini di obiettivi. La permanenza è stata raggiunta ampiamente sia da una parte che dall'altra. Sarà comunque un'occasione per provare qualche nuovo spunto tattico o qualche elemento giovane della rosa in vista della prossima stagione. Certo, in casa granata vanno ancora sciolti i dubbi riguardo al destino della panchina di D'Aversa, ma da qui a fine stagione ogni partita diventa un'occasione per guadagnare punti e sostenere la propria candidatura. Appuntamento a venerdì, con il fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.
Dove vedere Torino-SassuoloTorino-Sassuolo sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.
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