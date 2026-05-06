Tutte le informazioni per seguire Torino-Sassuolo, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 25/26 presso l'Olimpico Grande Torino

Piero Coletta
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Torino-Sassuolo apre la trentaseiesima giornata di Serie A 26/27. Ultime battute di questo campionato, una gara che per entrambe le squadra non ha più nessun significato in termini di obiettivi. La permanenza è stata raggiunta ampiamente sia da una parte che dall'altra. Sarà comunque un'occasione per provare qualche nuovo spunto tattico o qualche elemento giovane della rosa in vista della prossima stagione. Certo, in casa granata vanno ancora sciolti i dubbi riguardo al destino della panchina di D'Aversa, ma da qui a fine stagione ogni partita diventa un'occasione per guadagnare punti e sostenere la propria candidatura. Appuntamento a venerdì, con il fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Dove vedere Torino-Sassuolo

Torino-Sassuolo sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Diretta testuale su Toro News

Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Udinese-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.

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