TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)

Torino-Sassuolo apre la trentaseiesima giornata di Serie A 26/27. Ultime battute di questo campionato, una gara che per entrambe le squadra non ha più nessun significato in termini di obiettivi. La permanenza è stata raggiunta ampiamente sia da una parte che dall'altra. Sarà comunque un'occasione per provare qualche nuovo spunto tattico o qualche elemento giovane della rosa in vista della prossima stagione. Certo, in casa granata vanno ancora sciolti i dubbi riguardo al destino della panchina di D'Aversa, ma da qui a fine stagione ogni partita diventa un'occasione per guadagnare punti e sostenere la propria candidatura. Appuntamento a venerdì, con il fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

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