Zapata e Maripan con i tifosi: in 500 alla Rinascente in coda

Quanto affetto per il capitano granata e per El Toqui Maripan. Nella giornata odierna, mercoledì 20 luglio, Duvan Zapata e Guillermo Maripan si sono messi a disposizione dei tifosi in occasione del Meet and Greet organizzato dalla società a La Rinascente di Torino. Dopo che il bomber colombiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti sul posto, i due giocatori granata si sono disposti nello stand allestito, davanti al quale si è formato una lunga coda di fan granata di ogni età in attesa di una foto o di un autografo con i propri idoli. Si contano circa 500 tifosi presenti a La Rinascente di Torino, che hanno dimostrato a Zapata e Maripan il proprio affetto. Di seguito il video della coda che si è formata davanti ai due giocatori granata: VIDEO DEL MEET AND GREET.