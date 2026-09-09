È arrivata la decisione del prefetto di Torino, Donato Cafagna, in adesione alle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. I biglietti per la partita di lunedì 14 settembre 2026 tra Torino e Roma saranno sottoposti a limitazioni. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, questo a causa degli scontri avvenuti tra tifosi lo scorso 18 gennaio. L'ordinanza nello specifico dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città metropolitana di Roma.