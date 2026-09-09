La panchina contro la Fiorentina può averlo destabilizzato, ma ora Giovanni Simeone deve riscattarsi. E se c'è un avversario contro cui il Cholito può provare a ritrovare sé stesso, quello è proprio la Roma. L'argentino è stato costretto alla panchina a Firenze, dopo un avvio di stagione che non ha convinto fino in fondo. Abate ha scelto Adams come riferimento offensivo e la decisione ha pagato, con lo scozzese autore del gol decisivo per il 2-1 finale. Per Simeone, invece, solo uno spezzone di gara: un segnale importante nelle gerarchie del tecnico, più che una bocciatura definitiva. Anche perché la prima stagione in granata è stata tutt'altro che negativa. Simeone ha chiuso il campionato con 11 gol in 32 presenze, confermandosi uno dei principali riferimenti offensivi del Torino. Il discorso, quindi, riguarda soprattutto queste prime settimane: nelle prime tre giornate il Cholito non è ancora riuscito a trovare il gol e, soprattutto, è apparso troppo impreciso nella costruzione del gioco granata. A Firenze Abate ha scelto così di cambiare, affidandosi ad Adams dal primo minuto. Una scelta che ha dato i suoi frutti e che ora apre inevitabilmente un interrogativo in vista della Roma.

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Una delle vittime preferite di Simeone

E proprio la Roma potrebbe rappresentare l'avversario giusto per provare a ripartire. Sei gol in 17 partite contro i giallorossi, che diventano la seconda squadra contro cui Simeone ha segnato di più, dietro alla Lazio (11 centri) e a pari merito con lo stesso Torino e la Juventus. Ma c'è soprattutto un precedente recente che pesa: nella scorsa stagione fu proprio il Cholito a decidere Roma-Torino 0-1, trovando all'Olimpico il gol che regalò ai granata una vittoria pesantissima. Quella rete non è soltanto un dato statistico. È il ricordo della prima grande serata del Cholito in maglia granata, nonché del suo primo gol con il Toro, e di una delle sue prestazioni più importanti contro la Roma. Adesso potrebbe essere il momento giusto per riprovarci, proprio quando la panchina di Firenze ha aperto il primo vero dubbio sulle gerarchie offensive di Abate.

Adams confermato o nuova chance per l'argentino?

Ed è qui che si apre il dubbio di Abate. Da una parte c'è un Adams che ha appena deciso la partita di Firenze e che, giocando da punta centrale, ha dato buone risposte anche nel lavoro di raccordo. Dall'altra c'è Simeone, che a Firenze ha accettato la panchina e che ora potrebbe avere una motivazione in più per riprendersi il posto. La prestazione di Adams rende difficile pensare a una bocciatura dello scozzese, ma la settimana di lavoro potrebbe offrire ad Abate nuovi elementi per scegliere. La sensazione è che la decisione non riguarderà soltanto il rendimento dei due attaccanti, che tra le altre cose possono tranquillamente coesistere in campo, ma anche il modo in cui il tecnico vorrà affrontare una Roma partita fortissimo e capace di segnare dieci gol nelle prime tre giornate. Servirà una punta capace di tenere il pallone, ma anche di attaccare la profondità e sfruttare le poche occasioni che inevitabilmente arriveranno. Simeone, intanto, ha già dimostrato di avere un feeling particolare con questo avversario. Dopo la panchina di Firenze, la Roma può diventare l'occasione per riprendersi il Toro. Abate lunedì dovrà decidere se dare continuità alle scelte che gli hanno regalato la prima vittoria oppure affidarsi nuovamente al Cholito. E forse, per Simeone, non ci sarebbe avversario migliore per rispondere.