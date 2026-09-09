Il Torino FC ha annunciato un altro Meet&Greet. Nella giornata di domani, giovedì 10 settembre, sarà possibile recarsi al secondo piano della Rinascente in via Lagrange presso lo store granata. Questa volta i tifosi possono incontrare Kian Fitz-Jim e Alessio Cacciamani. I due nuovi giocatori granata saranno disponibili a fare fotografie e autografi con i sostenitori presenti Di seguito il comunicato del club:

"Meet&Greet con Cacciamani e Fitz-Jim. Nella giornata di giovedì 10 settembre a partire dalle ore 18:30, i calciatori Alessio Cacciamani e Kian Fitz-Jim saranno presenti al secondo piano di Rinascente Torino, presso il Torino FC Store. I nostri ragazzi incontreranno i tifosi per foto e autografi, vi aspettiamo numerosi!".