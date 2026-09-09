È proprio l'uomo in copertina l'acquisto più costo del calciomercato della Serie A. Lui che è chiamato a risollevare un Milan che in Europa League ci vuole restare davvero poco. Non è un caso, in effetti, se le squadre che hanno speso di più nell'intera finestra estiva siano quelle che sono rimaste più scottate dallo scorso campionato. Tra le formazioni che compongono la griglia di questa Serie A 2026/27, c'è chi ha speso tanto (e tra queste, alcune new entry interessanti) e c'è chi, invece, ha scelto di guardare un po' di più al portafoglio. Vediamole tutte nel dettaglio.

Chi ha speso di più? Alcune sorprese nel calciomercato della Serie A

La posizione del Torino: saldo negativo ma...

Calciomercato Serie A, la classifica completa

* dati Transfermarkt

Se abbiamo detto che, è facile arrivare a dire che. Le tre squadre dietro, dalla loro, avranno speso meno in assoluto ma, con incassi inferiori, fanno risultare un saldo più gravoso: sonoma con un saldo negativo rispettivamente di 137, 123 e 106 milioni, a fronte dei -78 del Milan.. Quindi, ecco le new entry di cui parlavamo:. E il Torino?Il club granata resta molto indietro nella classifica di chi ha speso di più nel calciomercato della Serie A. Seguendo la classifica, che trovate integrale nel paragrafo successivo, grazie ai dati forniti da Transfermarkt, si vede un Torino in quattordicesima posizione.restando dietro anche a Genoa, Udinese, Parma e Bologna, oltre a quelle citate sopra. Rimane davanti, invece, a club che, seppur con poco, hanno fatto mercati sorprendenti: è il caso di Lazio e Atalanta.. C'è un grosso però: alla situazione attuale, la cessione di Alieu Njie alla Fiorentina ha fatto incassare al Torino "soltanto" 4 milioni di euro.. Si parla di una cifra praticamente certa, che porterà il saldo del Torino in positivo.