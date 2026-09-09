Serie A dietro la Premier League, ma chi ha speso di più tra le venti italiane?
A Torino la difesa è ancora un problema... (VIDEO)
È proprio l'uomo in copertina l'acquisto più costo del calciomercato della Serie A. Lui che è chiamato a risollevare un Milan che in Europa League ci vuole restare davvero poco. Non è un caso, in effetti, se le squadre che hanno speso di più nell'intera finestra estiva siano quelle che sono rimaste più scottate dallo scorso campionato. Tra le formazioni che compongono la griglia di questa Serie A 2026/27, c'è chi ha speso tanto (e tra queste, alcune new entry interessanti) e c'è chi, invece, ha scelto di guardare un po' di più al portafoglio. Vediamole tutte nel dettaglio.
Chi ha speso di più? Alcune sorprese nel calciomercato della Serie ASe abbiamo detto che l'acquisto più costoso, con i suoi 74 milioni di euro, è stato Gonçalo Ramos, è facile arrivare a dire che il club che ha speso di più in questo calciomercato è stato proprio il Milan, con 165 milioni di euro. Le tre squadre dietro, dalla loro, avranno speso meno in assoluto ma, con incassi inferiori, fanno risultare un saldo più gravoso: sono Juventus, Fiorentina e Roma, che hanno speso rispettivamente 164, 150 e 124 milioni, ma con un saldo negativo rispettivamente di 137, 123 e 106 milioni, a fronte dei -78 del Milan. A queste seguono Inter, Napoli e Como. Quindi, ecco le new entry di cui parlavamo: le neopromosse Venezia e Frosinone hanno speso cifre importanti, rispettivamente 44 e 30 milioni di euro. E il Torino?
La posizione del Torino: saldo negativo ma...Il club granata resta molto indietro nella classifica di chi ha speso di più nel calciomercato della Serie A. Seguendo la classifica, che trovate integrale nel paragrafo successivo, grazie ai dati forniti da Transfermarkt, si vede un Torino in quattordicesima posizione. Il club di Urbano Cairo ha speso 27,30 milioni di euro, restando dietro anche a Genoa, Udinese, Parma e Bologna, oltre a quelle citate sopra. Rimane davanti, invece, a club che, seppur con poco, hanno fatto mercati sorprendenti: è il caso di Lazio e Atalanta. A fronte degli oltre 27 milioni spesi, il saldo del Torino resta negativo per quasi 5 milioni a causa dei 22,55 incassati. C'è un grosso però: alla situazione attuale, la cessione di Alieu Njie alla Fiorentina ha fatto incassare al Torino "soltanto" 4 milioni di euro. Mancano quindi 12 milioni di obbligo di riscatto, che scatterà al primo punto conquistato dalla Fiorentina dal 1° febbraio 2027. Si parla di una cifra praticamente certa, che porterà il saldo del Torino in positivo.
Calciomercato Serie A, la classifica completa
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