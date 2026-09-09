Sui tavoli del calciomercato i club di Serie A utilizzano in maniera sempre più massiccia un elevato numero di prestiti e di affari a titolo temporaneo o con pagamenti rimandati. Come già analizzato, si tratta di una garanzia che le società italiane tentano di assicurarsi per evitare di dover affrontare subito grosse spese per singoli giocatori con il rischio poi che il loro rendimento in campo non raggiunga i livelli desiderati. D'Altro canto però - se ci sono parecchi movimenti a titolo temporaneo in entrata - dovranno esserci anche sul fronte delle uscite. Più della metà delle squadre del nostro campionato ha infatti almeno 15 giocatori prestati altrove e il Torino è addirittura sul podio di questa graduatoria.

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Tra giovani che devono crescere ed esuberi senza altre offerte

Al primo posto di questa graduatoria c'è la Fiorentina che ha un esorbitante numero di 30 calciatori attualmente ceduti in prestito. Segue poi il Bologna a quota 24 e subito dopo ci sono il Torino e il Napoli in coabitazione sul gradino più basso del podio con 22 giocatori ciascuna dati in prestito. Nel caso dei granata ci sono una serie di giocatori partiti a titolo temporaneo per liberare spazio nell'organico e per alleggerire i costi a bilancio in termini di ingaggio, visto che non fanno più parte dei piani del club e sono in attesa di una probabile sistemazione futura a titolo definitivo. Ad esempio rientrano in questa categoria Ilic e Anjorin ma un altro caso è quello di Njie su cui la Fiorentina ha un obbligo di riscatto condizionato.

Ci sono poi una lunghissima serie di giovani che il Toro ha mandato a giocare altrove per valutarne il percorso di crescita e sono: Di Marco, Jonathan Silva, Dellavalle, Padula, Dembele, Mullen, Brezzo, Ciammaglichella, Dalla Vecchia, Bianay Balcot, Perciun, Sandrucci, Zaia, Anino, Gallo, Acquah, Gabellini, Pellini e Bochicchio. Il ds Petrachi avrà quindi modo di valutare un'ampia selezione di talenti prestati in giro per l'Italia e l'Europa prima di procedere con una decisione sul loro futuro nel corso della prossima estate.

La classifica delle 20 squadre di Serie A per numero di giocatori in lista prestiti

Fiorentina (30 giocatori attualmente in prestito) Bologna (24) Torino (22) Napoli (22) Sassuolo (20) Genoa (20) Venezia (17) Roma (15) Como (15) Cagliari (15) Parma (15) Udinese (10) Atalanta (9) Lecce (9) Frosinone (9) Milan (7) Juventus (7) Monza (7) Inter (6) Lazio (5)

Secondo i dati di Transfermarkt e sue le stime di valutazione del mercato, il Torino -per numero di calciatori in prestito - è- per somma del valore dei cartellini di questo gruppo di giocatori che torneranno alla base. Il totale è di 23,53 milioni di euro, un quantitativo che posiziona i granata circa a metà classifica e che testimonia come. Rispetto alle squadra sopracitate che hanno tantissimi giocatori in prestito, ci sono poi invece dall'altra parte della graduatoria dei club come Lazio, Inter, Monza, Juventus e Milan che hanno scelto di cedere ben pochi propri calciatori a titolo temporaneo. Di seguito la classifica completa delle venti squadre di Serie A in ordine per numero di calciatori, il cui cartellino è ancora di proprietà, ma mandati in prestito: