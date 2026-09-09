“Non me la sento più”, avrebbe detto Fabio Grosso a Fabio Paratici. Su questa frase prosegue il caos a Firenze. Dopo la sconfitta contro il Torino, domenica 6 settembre è scattato l'esonero del campione del mondo 2006. La frase pronunciata da Grosso riportata dai principali media vicini alla Fiorentina ha generato il caos perché non è stata accompagnata da un cenno a possibili possibili dimissioni. L’allenatore lamentava la mancanza di esterni (ne sono arrivati 3, Gonçalves, Gnonto e l'ex granata Njie, solo negli ultimi giorni di mercato) e più in generale del fatto che la squadra che aveva in mente lui non fosse poi quella che davvero gli è stata messa a disposizione.

La domanda sorge spontanea: perché non dimettersi?

Perché non dimettersi? La Fiorentina su questo vuole fare leva per valutareche potrebbe portare alSe i legali troveranno la chiave giusta, un esposto verrà fatto. Dopodiché la palla passerà ai legali (di Grosso), che avranno due giorni di tempo per poter scrivere le proprie memorie difensive e lasciare il tutto nelle sedi opportune.