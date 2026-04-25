Oggi si ricorda la liberazione dal nazifascismo. Il Toro di D’Aversa, però, non si ferma in vista dell’Inter
Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)
Giornata importante, quella di oggi: festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, 25 aprile 1945, ricorrenza – forse – mai abbastanza onorata e apprezzata. Il Torino di D’Aversa e la Primavera granata non si fermano. La prima squadra svolgerà la rifinitura in vista del match valido per la 34esima giornata di Serie A contro l’Inter in programma domani alle 18.00 mentre i ragazzi di Baldini alle 15 scenderanno in campo ad Orbassano contro l’Atalanta.
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