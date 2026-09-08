Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la terza giornata di Serie A
Nessuno tocchi Abate - (VIDEO)
Fiorentina-Torino: i voti al Fantacalcio
Finalmente alla seconda: finalmente la prima vittoria per il Torino ma anche finalmente il gioco di Abate. I granata rimontano al Franchi contro una Fiorentina imperfetta e trovano un uno-due micidiale firmato Mandragora-Adams. In quanto a voti e prestazioni, qualcuno si è distinto in particolare ma qualcun altro, che sarebbe chiamato a fare lo stesso, continua a faticare. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Fiorentina-Torino.
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