Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la terza giornata di Serie A

Davide Bonsignore
US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27

Nessuno tocchi Abate - (VIDEO)

Fiorentina-Torino: i voti al Fantacalcio

Finalmente alla seconda: finalmente la prima vittoria per il Torino ma anche finalmente il gioco di Abate. I granata rimontano al Franchi contro una Fiorentina imperfetta e trovano un uno-due micidiale firmato Mandragora-Adams. In quanto a voti e prestazioni, qualcuno si è distinto in particolare ma qualcun altro, che sarebbe chiamato a fare lo stesso, continua a faticare. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Fiorentina-Torino.

PANNELLI SITO (5)

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