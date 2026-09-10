L'udienza in merito al fallimento del club pugliese, società di proprietà della famiglia De Laurentiis, è stata posticipata
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Era programmata in data odierna, giovedì 10 settembre 2026, l'udienza relativa alla richiesta di liquidazione giudiziale del Bari, società di proprietà della famiglia De Laurentiis e che milita attualmente nel campionato di Serie C. Come riporta Calcio e Finanza, la seduta davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Bari è stata rimandata a tre settimane di distanza, a giovedì 1 ottobre. In questo modo la Procura avrà più tempo per analizzare meglio i documenti forniti dalla società nell’ambito del procedimento. Luigi De Laurentiis, il figlio del Patron del Napoli, è amministratore unico del Bari, mentre Aurelio è legale rappresentante della Filmauro, società che gestisce il club barese e appunto presidente del CdA partenopeo. Entrambi sono anche indagati dalla Procura di Bari a riguardo dell' ipotesi di bancarotta fraudolenta e di false comunicazioni sociali, in merito al bilancio 2024 del Bari.
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