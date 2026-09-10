"Orgoglioso ed onorato di rinnovare e avere la possibilità di combattere e lottare per questa fantastica maglia. SFT": con queste poche e semplici parole Alessio Cacciamani ha celebrato il suo rinnovo fino al 2031. L'operazione del rinnovo potrà certamente portare dei benefici al Torino sotto tanti punti di vista, come analizzato nelle scorse ore. Cacciamani ha vissuto un'estate da protagonista tra campo e mercato. Sul campo è tornato a lavorare con Ignazio Abate dopo l'ottima stagione alla Juve Stabia, sul mercato è stato oggetto di prepotente interessamento della Roma. Dunque, non poteva che esprimere tutta la sua felicità sui social dopo l'importante traguardo raggiunto: il rinnovo del contratto.

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