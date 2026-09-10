L'ex attaccante granata Ciro Immobile è pronto ad iniziare una nuova avventura all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sul proprio sito ufficiale la FIGC ha annunciato di aver affidato all'ex Lazio e Bologna il ruolo di capo delegazione dell'Italia Under 16. L'ex giocatore nato a Torre Annunziata affiancherà così il tecnico della selezione Giovanni Costantino e esordirà martedì 15 settembre alle 17 a Coverciano nella doppia gara prevista con i pari età della Spagna. Il secondo match andrà in scena invece giovedì 17 settembre alle 11. L'obiettivo è chiaro: sfruttare l'esperienza del campione d'Europa con Roberto Mancini per far crescere le nuove leve della categoria sia come calciatori che come persone. "Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro." - spiega Immobile, che poi prosegue - "Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima".