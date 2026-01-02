Hellas Verona, le ultime: Oyegoke titotare contro il Toro, rientra Suslov

Domenica 4 gennaio il Torino di Marco Baroni sarà impegnato nella sfida contro l'Hellas Verona in programma alle 18.00 allo Stadio Bentegodi. In vista del match casalingo contro i granata, l’allenatore gialloblù Paolo Zanetti sarà costretto a confermare dal 1' Daniel Oyegoke. L’esterno inglese, già titolare domenica scorsa contro il Milan a San Siro, vista la mancanza di alternative prenderà il posto di Rafik Belghali, ancora impegnato in Coppa d’Africa con la sua Algeria. Inoltre, nella giornata di oggi gli scaligeri hanno riaccolto Tomas Suslov dopo un lungo infortunio. Il trequartista, operato lo scorso agosto per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, da oggi è a disposizione dello staff medico dell’Hellas Verona. Suslov, dopo aver svolto il lavoro di riabilitazione in Slovacchia, potrebbe tornare a disposizione di Zanetti tra circa un mese.