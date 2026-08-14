Quale coppia sceglierà Abate a centrocampo? Le opzioni (VIDEO)
Le consuete rilevazioni sui patrimoni azionari della Borsa italiana tracciano un quadro in profonda evoluzione per il 2026, dove il boom della tecnologia ridisegna i vertici del capitalismo nazionale: se gli eredi Del Vecchio guidano con 44,5 miliardi e la famiglia Agnelli-Elkann scivola al sesto posto (8,05 miliardi), il panorama dei patron sportivi ed editoriali offre spunti di rilievo.
Torino, Cairo occupa la 93esima posizione: i dettagliIn questo contesto si posiziona il patron granata Urbano Cairo. Il presidente del Torino e della Cairo Communication occupa la 93ª posizione tra i paperoni italiani, con un patrimonio azionario quotato di 166,3 milioni di euro — precedendo, tra gli altri, la quota nella Juventus di Giancarlo Devasini (111° con 97,9 milioni) e Claudio Lotito (145° con 72,9 milioni). A consolidare la solida posizione finanziaria e industriale dell'imprenditore alessandrino contribuiscono anche le buone notizie dal fronte media: l'ultimo bilancio della controllata La7 ha registrato un utile di 1,3 milioni di euro e ricavi in crescita a 143,3 milioni. Un risultato che conferma la sostenibilità dei suoi asset aziendali e la volontà di Cairo di non cedere l'emittente TV nonostante le offerte ricevute, rilanciando la sua centralità tra editoria, televisione e grande calcio.
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