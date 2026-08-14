Alla vigilia dell'esordio ufficiale sulla panchina della Carrarese, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Torino, l’allenatore dei toscani Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni dei giornalisti nella consueta conferenza stampa pre partita. Il tecnico si mostra entusiasta del nuovo ambiente: "Qui ho trovato essenzialità e posso tornare a essere felice". Consapevole del divario tecnico con i granata, Cioffi ha chiarito subito l'atteggiamento della squadra: "Il Torino è chiaramente più forte, ma voglio vedere uno spirito gagliardo: non ci inginocchieremo davanti a nessuno".

Con la rosa a completa disposizione, Cioffi punta su un'identità solida, fondata sul lavoro e sulla disciplina tattica: "Il modulo è solo un riferimento, l'importante è interpretare gli spazi da attaccare e difendere. Non dobbiamo mai smarrire la nostra filosofia del 'testa bassa e pedalare', unita a umiltà e attaccamento alla maglia". Sul fronte del calciomercato, l'allenatore preferisce non cercare alibi: "Alleno e miglioro chi ho, non chi vorrei o chi è andato via. A questo punto della stagione nessuno è al cento per cento, ma noi lavoriamo con intensità per crescere giorno dopo giorno e arrivare pronti al campionato". Una Carrarese determinata e priva di timori si prepara così alla sfida di Coppa Italia contro i piemontesi.