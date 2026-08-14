La vera sorpresa nel consultare gli archivi è scoprire che questo incrocio rappresenta un inedito assoluto in competizioni ufficiali. La sorpresa? Questo incrocio rappresenta un vero e proprio inedito assoluto in competizioni ufficiali. Granata e giallazzurri non si sono mai affrontati in una partita con vera posta in palio. Si tratta dunque di una "prima volta" storica che aggiunge un retrogusto di grande fascino e curiosità a un match ad eliminazione diretta, ad una gara dove il margine d'errore è ridotto al minimo e può regalare i sedicesimi di Coppa Italia.

Torino-Carrarese, primo incontro ufficiale tra le due squadre

Finora, infatti, le due squadre si sono incrociate soltanto fuori da contesti ufficiali, incastonando nell'albo dei ricordi due sole sfide amichevoli. Andando a scavare nei ricordi, gli unici precedenti che legano queste due realtà risalgono agli anni '80, con due amichevoli disputate entrambe allo Stadio dei Marmi di Carrara. Il primo storico incrocio andò in scena il 27 maggio 1982 e si concluse con un equilibrato 1-1 di fronte a quattromila spettatori. Il secondo appuntamento estivo si giocò poco più di due anni dopo, il 10 agosto 1984, e vide i granata imporsi di misura per 0-1 nel pieno della preparazione prestagionale. Due test estivi disputati in contesti e ritmi decisamente diversi da quelli di un impegno di Coppa Italia con la qualificazione in palio. Quei precedenti sono stati usati dai rispettivi allenatori per oliare i meccanismi, testare la tenuta fisica dopo i pesanti carichi del ritiro e dare spazio a tutta la rosa. Incontri senza l'assillo del risultato, dove la Carrarese ha affrontato il Torino con coraggio e senza timori, mentre i granata hanno sfruttato il maggior tasso tecnico per gestire la gara.

Ora però la cornice cambia completamente con il sipario che si alza sul primo vero confronto ufficiale fra i due club. I test estivi sono ormai alle spalle: stavolta in palio c'è il passaggio del turno e il proseguimento del cammino nel tabellone. Il Torino parte con i favori del pronostico e cercherà di far valere fin dal fischio d'inizio la differenza di categoria e di valori individuali. Dal canto suo, la Carrarese scenderà in campo con la voglia di firmare la grande impresa e rovinare la festa ai padroni di casa. Quei due vecchi blitz negli anni '80 restano un'affascinante curiosità per gli almanacchi, ma la storia vera di questo incrocio inizia soltanto adesso.