Come sarà la formazione del Milan all'esordio contro il Toro? (Video)

Il calcio d’estate e l’appuntamento di Coppa Italia nel pieno delle festività dividono i tifosi, ma la passione dimostra di non andare in ferie. Dai risultati dell'ultimo sondaggio che abbiamo proposto ai lettori di Toro News, emerge chiaramente come il legame con la squadra resti molto forte anche nei giorni dedicati al relax.

Torino, i risultati del sondaggio: quanti seguiranno il Toro a Ferragosto?

La grande maggioranza dei partecipanti ha deciso di non perdersi l'esordio stagionale: un solido(313 voti) ha dichiarato che seguirà la partita in televisione, trasformando la gara in un appuntamento imperdibile anche sotto l'ombrellone o durante una grigliata. A questi si aggiunge un fedelissimo(54 voti) che sfiderà il caldo estivo per sostenere i ragazzi di Ignazio Abate direttamente dagli spalti dello stadio Olimpico Grande Torino. Non manca poi un(30 voti) che, pur desiderando seguire il match, sarà impossibilitato a farlo. Dall'altro lato si colloca un netto(97 voti) che risponde senza esitazioni con un secco "A Ferragosto? Anche no, grazie", preferendo staccare completamente la spina dal mondo del pallone.

Sommando i dati, quasi il 75% dei lettori di Toro News vivrà comunque la sfida con forte partecipazione o con un pizzico di rammarico per l'assenza. Un segnale inequivocabile per la squadra: a prescindere dalle date e dalle temperature estive, il cuore granata risponde sempre presente.