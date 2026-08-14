Tegola in casa Milan alla vigilia del debutto stagionale. Rafael Leao ha accusato un risentimento muscolare durante la sessione di allenamento a Milanello, mettendo a rischio la sua presenza per la sfida di campionato contro il Torino. L'attaccante portoghese si è fermato a scopo precauzionale dopo aver avvertito un fastidio al termine della seduta. Lo staff medico rossonero ha subito avviato le opportune valutazioni, ma la prudenza è massima per evitare complicazioni all'inizio del campionato. Nelle prossime ore il numero 10 si sottoporrà agli esami di rito per comprendere con esattezza l'entità del problema.

Per il Milan l'eventuale assenza del lusitano rappresenterebbe un duro colpo. Nonostante le voci di mercato, Leao rimane il punto di riferimento imprescindibile dell'attacco e l'uomo capace di cambiare l'inerzia dei match con le sue accelerazioni sulla fascia mancina. Senza di lui, il tecnico dovrà riorganizzare il reparto offensivo, valutando l'impiego di Okafor dal primo minuto o un cambio di assetto. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se il portoghese potrà accomodarsi in panchina contro i granata o se dovrà rinviare il suo esordio.