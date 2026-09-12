L'ex calciatore e capitano del Pescara Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato nell'ospedale della città pescarese. Ieri pomeriggio, durante una partita di padel, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Immediato l'allarme dei presenti, con l'intervento di un medico che era all'interno dell'impianto e che lo ha soccorso. Poi l'arrivo dei sanitari e il conseguente trasporto in ospedale in codice rosso. Operato in emodinamica, le sue condizioni sono stabili con la prognosi che resta riservata.