La Joya e il centrocampista francese potrebbero rifiatare contro il Toro
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Le fatiche della Champions si fanno già sentire, nonostante sia appena iniziata. La Roma, lunedì, arriverà alla sfida contro il Toro dopo l'impegno europeo e Gian Piero Gasperini deve fare i conti con la gestione delle energie, soprattutto per quei giocatori che hanno accumulato più minuti o hanno avuto qualche problema fisico. Il tecnico giallorosso non sembra orientato a rivoluzionare la squadra, ma qualche rotazione può esserci, anche pensando al successivo impegno contro l'Inter.
Dybala e Koné, chi può sostituirli?
Il nome principale è quello di Dybala, che potrebbe osservare un turno di riposo, dopo i crampi rimediati durante il match contro il Fenerbache. In questo caso la soluzione più naturale sarebbe Soulé, con Rodrigo Mora confermato sulla trequarti: una coppia che Gasperini ha già utilizzato a gara in corso e che permetterebbe alla Joya di rifiatare. Anche Koné è da valutare: nulla di grave per il francese dopo la preoccupazione per l'infortunio al ginocchio. Koné dovrebbe essere regolarmente tra i convocaati, ma potrebbe essere preservato. Al suo posto la candidatura più concreta è quella di Pisilli, alternativa già utilizzata da Gasperini in mezzo al campo.
Diverso il discorso per Molina. L'argentino non è tra quelli destinati a riposare, ma può essere proprio lui una delle novità dell'undici anti-Toro. Il ballottaggio è con il giovane Lulli, che parte leggermente favorito secondo le ultime indicazioni, ma Molina resta candidato alla sua prima da titolare. In difesa, invece, Gasperini valuta le condizioni di Ndicka e il possibile impiego di Balerdi o Ghilardi. Insomma, la Champions non porta soltanto stanchezza: per il Toro può significare affrontare una Roma con qualche volto nuovo e soprattutto con Gasperini chiamato a scegliere dove dosare le energie.
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