E quanto ci è piaciuta questa Italia contro la Turchia? Ma quanto poco ci era piaciuta questa Italia contro il Belgio? Ora, però, c'è la Francia: chissà quanto ci piacerà questa Italia contro gli ex campioni del mondo... Roberto Mancini è partito con i suoi alla volta di Parigi: questa sera a partire dalle 20:45 va in scena Francia-Italia allo Stade de France di Saint Denis nella terza gara di Nations League, la terza in questa maxi sosta. E per gli azzurri è molto più di un test.

Italia, c'è la Francia: cosa aspettarsi?

E Mandragora?

Una grossa, grossissima differenza tra la prima e la seconda gara è stato l'approccio: nella sfida contro il Belgio gli azzurri si sono fatti palleggiare addosso da De Bruyne, Lukaku e compagni, faticando a indirizzare anche pochi momenti del match a proprio vantaggio; contro la Turchia, l'opposto: non solo il risultato è stato sonoro, ma anche il gioco che si è visto in campo è stato positivo, propositivo, offensivo e in molte frazioni anche divertenti. Ora, però, c'è una formazione di tutt'altra caratura, con un allenatore come Zidane che ha sempre fatto del dominio del gioco una propria arma.. Una cosa, per esempio, che contro il Belgio non è riuscita. Una cosa che contro la Turchia non è stata necessaria. Ma adesso contro gli ex campioni del mondo sarà fondamentale.Quel che va meno a genio ai tifosi del Torino è che non avranno la possibilità di sperare in un ingresso in campo di Rolando. Niente Île de la Cité, dunque, per il numero 8 di Abate che resterà in Italia a lavorare sperando in un'occasione nella gara di Bologna: ilarriva lain Italia e magari Mancini gli concederà una chance.