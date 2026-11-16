Silvio Baldini rimescola le carte rispetto alla fortunata uscita contro la Francia, puntando forte su alcune novità di formazione per la sfida dell’Under 21 contro i pari età del Belgio. Il commissario tecnico conferma il 4-3-3, modulo visto nella vittoria contro i transalpini, ma apporta alcuni cambi mirati in diversi reparti, a cominciare dalla porta. Tra i pali, infatti, spazio dal primo minuto al talento del Parma Daffara. Davanti a lui sulle corsie esterne agiscono Lulli e Bartesaghi, mentre la coppia di centrali è composta da Comuzzo e Chiarodia. In mezzo al campo il capitano Lipani viene affiancato da Faticanti e Dagasso. In attacco, conferme pesanti e novità sulle fasce: il tridente offensivo vede Inacio e Cherubini pronti a innescare il terminale offensivo centrale, che sarà ancora una volta il giovane talento Camarda. Panchina invece per gli altri due giocatori granata Cacciamani e Mascardi.

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio

(4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio.: Palmisani, Mascardi, Mane, D'Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina.: Baldini.

BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger. A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville. Allenatore: Swerts.