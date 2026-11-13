Sono state comunicate le scelte di Baldini per l'amichevole a Laval contro la Francia Under 21. L'ex commissario tecnico della Nazionale maggiore ha scelto e tra i titolari risultano due granata, Comuzzo e Cacciamani. Come aveva già detto il tecnico non risulta grande turnover. Tra i pali il solito Palmisani. In difesa la coppia di centrali titolare, Comuzzo e Chiarodia. Mane sarà il tezino destro, mentre Bartesaghi sarà ancora il terzino sinistro. A centrocampo tanta qualità con Lipani, Amatucci e il pupillo di Baldini, Dagasso. Nel tridente insieme a Fini del Frosinone e Camarda punta torna anche Alessio Cacciamani.

Gli 11 titolari

FRANCIA (4-3-3): Touré; Koudou, Gadou, Belocian, Diawara; Danois, Ugochukwu, Atangana; Versini, Gomis, Bahoya. Ct: Baticle.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Lipani, Amatucci, Dagasso; Fini, Camarda, Cacciamani. Ct: Baldini.