Si può ragionare sul 4-3-1-2? (VIDEO)
Altra giornata di allenamento per l'Italia di Gennaro Gattuso, che si sta preparando per la sfida contro la Bosnia di martedì sera. Inutile sottolineare l'importanza della sfida, in palio c'è la qualificazione ai Mondiali del 2026, un appuntamento a cui gli Azzurri mancano dal 2014. Da Coverciano giungono buone notizie sul fronte degli infortunati: tutti i giocatori convocati dal C.T erano disponibili. Domani la squadra partirà per Saravejo con un volo charter in partenza da Firenze alle ore 16.30.
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