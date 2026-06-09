Sabato 13 giugno alle ore 18:00 andrà in scena a Giaveno una partita della Nazionale Calcio Spettacolo, il cui incasso sarà devoluto in beneficienza all'Associazione "La Tazza Blu" e alla "Fondazione Crescere Insieme". Tra i personaggi di spicco presenti, anche Lys Gomis, ex portiere granata e Laura Saito, calciatrice della prima squadra femminile del Torino. Di seguito il comunicato con tutte le informazioni per partecipare all'evento.

La Nazionale Calcio Spettacolo in campo per la solidarietà

"Sabato 13 Giugno alle ore 18,00, sotto il Patrocinio della Città di Giaveno, presso l'impianto sportivo di via Beale scende in campo la Nazionale Calcio Spettacolo. Presenti tanti personaggi della TV, della musica, dello sport e dello spettacolo. L'incasso sarà devoluto a favore dell'Associazione La Tazza Blu, che si occupa della prevenzione dei comportamenti suicidari tra i giovani, e a favore anche della FONDAZIONE CRESCERE INSIEME per l'acquisto di un macchinario medico per la sordità dei bambini. Tra i presenti in campo, al momento di andare in stampa, da citare, oltre al capitano Vincenzo Torelli, ci saranno Gino Latino (Dj per anni in tour con Luca Carboni), Gianluca Martino (Rockets), Stefano Pitasi (cantante 105 Summer Tour), Simone Barbato, Margherita Fumero, Marco Carena (cantautore, cabarettista Festival di Sanremo), Lys Gomis (ex portiere del Torino), Gianpiero Perone (Colorado Café), Alessia Accornero (ex Juventus e Brescia, attualmente in forze al Moncalieri), Laura Saito (centrocampista del Torino), Nicholas Mazza (Io Canto Generation con Gerry Scotti) e Barbara Morris (presentatrice presente in molte trasmissioni televisive). A loro potrebbero aggiungersene altri. L'appuntamento è quindi fissato per le ore 18,00 all'impianto sportivo di Giaveno in via Beale, cancelli aperti dalle 17,00. Ingresso con offerta libera consapevole di 10 euro".