I Mondiali 2026 vanno alla Spagna. Dopo un percorso quasi perfetto, la formazione di De La Fuente vince il campionato del mondo. Una squadra che si può ritenere tale e che ha messo in mostra capacità tattiche di gruppo, oltre che tecniche individuali. Non è il Mondiale di Lamine Yamal, che però, pur non essendo nella forma migliore, è stato uno degli uomini più considerati dal ct.

In una finale in cui è stata proprio la Spagna a fare la partita, con l'Argentina che ha faticato a imporsi e ha dovuto attendere quasi 90' per il primo tiro, ecco che la formazione iberica ha meritato la vittoria. A decidere la sfida un impattante Ferran Torres, che ha battuto il Dibu Martinez, autore di alcune parati importanti. Il Mondiale in America è quindi della Spagna, che si aggiudica la seconda Coppa del Mondo della propria storia.