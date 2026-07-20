Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per rinforzare il reparto arretrato del Torino. Contemporaneamente a diversi profili italiani, il ds granata ha adocchiato anche profili giovani stranieri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza granata avrebbe messo gli occhi su Lucas Ryan, giovane centrale che milita nel Lokomotiv Plovdin, club bulgaro. Tuttavia, la concorrenza per il brasiliano sembra essere folta: il classe 2002 avrebbe attirato su di sé l’interesse di altre squadre polacche, russe e brasiliane. Nonostante l'operazione non sia facile per la cifra che il club bulgaro chiede per far partire il centrale, il Torino potrebbe tentare l’affondo consapevoli della volontà del ragazzo che avrebbe già approvato il passaggio in Italia.