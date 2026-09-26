La risposta è no: a sorpresa, c'è davvero pochissimo calcio inglese. Nella top 11 dei giocatori più pagati in Europa (che tiene quindi fuori i "ricchissimi" partiti per l'Arabia o per l'America) non c'è poi così tanta Premier League. Solo due giocatori: uno del Liverpool e uno del Manchester City. Non figurano giocatori di Serie A o Ligue 1, mentre ci sono tanti elementi di Liga e Bundesliga. Per la prima, a dividersi il primato sono Barcellona (due giocatori) e Real Madrid (due più una menzione d'onore), con l'Atletico Madrid ad aggiungersi con un giocatore e l'allenatore. In quanto ai tedeschi, invece, è tutta farina del sacco del Bayern Monaco, che ne porta addirittura quattro. La menzione d'onore è Jude Bellingham, che con i suoi € 20.830.000 lordi stagionali figura nella top 10 ma non nella top 11 per questioni di ruolo. Vediamo la top 11 dei giocatori con gli stipendi più elevati nei massimi campionati europei ruolo per ruolo.

La top 11 dei giocatori più pagati in Europa

La top 11 con i dati sugli stipendi fissi lordi stagionali riportati dalla testata esperta in salari e finanza, Capology:

Portiere:

OBLAK (€ 20.830.000)

Difensori:

KIMMICH (€ 20.000.000)

VAN DIJK (€ 21.170.240)

UPAMECANO (€ 16.040.000)

Centrocampisti:

YAMAL (€ 22.920.000)

MUSIALA (€ 22.830.000)

RODRI (€ 27.080.000)

VINICIUS (€ 31.250.000)

Attaccanti:

HAALAND (€ 31.755.360)

KANE (€ 25.000.000)

MBAPPE (€ 31.250.000)

Allenatore:

ALL. SIMEONE (€ 23.400.000)

Bonus: