Buona gara per Ismajli che con la sua Albania supera 2-0 la Bielorussia al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine. La squadra di Rolando Maran prende subito il controllo del gioco e concede poco o nulla agli avversari, costruendo il successo già nel primo tempo. Al 34’ l'ex granata Kristjan Asllani sblocca il risultato dal dischetto, poi nel recupero arriva il raddoppio di Ernest Muçi. Gli albanesi si sono imposti con una prestazione autoritaria e hanno gestito il vantaggio senza particolari affanni fino al triplice fischio.

Ismajli titolare con personalità

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Tra i protagonisti c’è stato anche Ardian Ismajli, titolare nel 4-3-3 di Maran al fianco di Djimsiti. Una serata relativamente tranquilla sul piano difensivo, visto il dominio della sua squadra, ma utile per il centrale del Torino soprattutto in fase di costruzione. Djimsiti ha guidato il reparto, mentre Ismajli si è fatto apprezzare per la pulizia del palleggio, chiudendo con il 92% di passaggi riusciti. Il granata sfrutta così l’occasione in nazionale e manda un segnale a Maran nella corsa a una maglia da titolare. Per adesso, missione compiuta.