Una serata da vero e proprio protagonista per Emirhan Ilkhan. Nel match di oggi, valido per la giornata numero 10 del Girone H delle qualificazioni al Campionato Europeo U21, il giovane centrocampista del Torino ha indossato sia la prestigiosa maglia numero 10 sia la fascia di capitano della Turchia Under 21. Una responsabilizzazione importante che il classe 2004 ha ripagato subito sul campo con una prestazione di altissimo livello nel pirotecnico 2-2 finale contro l'Ucraina U21.

Ilkhan, prestazione da incorniciare per il centrocampista granata

L'impatto di Ilkhan sulla partita è stato immediato. Al 12' del primo tempo, il mediano granata si è preso la scena trovando la stoccata vincente che ha portato avanti la Turchia. Un gol cruciale che ha stappato il match e dato fiducia a tutta la squadra, raddoppiato poi al 33' da Habeşoğlu. Nella ripresa l'Ucraina ha reagito con forza, riaprendo i giochi al 46' con Krevsun e trovando il definitivo pari all'82' con Gadzhyev in un finale acceso e non privo di lampi. Nonostante la rimonta subita, la prova di Ilkhan resta da incorniciare: sempre al centro del gioco, capace di dettare i tempi e di prendersi la squadra sulle spalle nei momenti più difficili della gara. Per il Torino giungono segnali estremamente positivi dal primo impegno della sosta internazionale dei rosso crociati.