Inutile girarci intorno, le squadre prese in causa da questa top 11 sono davvero poche. Gli stipendi nel calcio sono elevatissimi, ma ci sono alcuni giocatori che percepiscono dai propri club cifre davvero monstre. Ma allora qual è la top 11 dei giocatori più pagati in Serie A? Nella lista ci sono ben sette giocatori che arrivano da una milanese: due sono del Milan, ben cinque dell'Inter (è la squadra più presente in questa classifica). Quattro poi (allenatore compreso) arrivano dalla Juventus, mentre sono del Napoli un titolare e la menzione d'onore: si tratta di Rasmus Hojlund, che rientra nella top 10 con i suoi € 9.260.000 lordi stagionali, ma non nella top 11 per una questione di divisioni di ruolo. Vediamo la top 11 dei giocatori con gli stipendi più elevati nel massimo campionato italiano ruolo per ruolo.

La top 11 dei giocatori più pagati in Serie A

La top 11 con i dati sugli stipendi fissi lordi stagionali riportati dalla testata esperta in salari e finanza, Capology:

Portiere:

MAIGNAN (€ 6.410.000)

Difensori:

BREMER (€ 9.260.000)

STONES (€ 7.410.000)

BASTONI (€ 10.190.000)

Centrocampisti:

BARELLA (€ 12.040.000)

DE BRUYNE (€ 11.110.000)

CHALANOGLU (€ 11.110.000)

RABIOT (€ 9.260.000)

Attaccanti:

YILDIZ (€ 11.110.000)

LAUTARO (€ 16.670.000)

KOLO MUANI (€ 10.190.000)

Allenatore:

ALL. SPALLETTI (€ 9.260.000)

Bonus: