Niente minuti in campo per Nathan Patterson in Slovenia-Scozia, gara valida per il gruppo 1 della League B di Nations League. Il primo match sulla panchina scozzese da Ct di Sébastien Pocognoli termina 0-0, con il tecnico che sceglie un 3-4-2-1 e preferisce l’ex Bologna Aaron Hickey al laterale granata. La Scozia prova comunque a fare la partita per larghi tratti, ma non riesce a trovare la via del gol. Non è un caso che il migliore in campo sia il portiere sloveno Jan Oblak, autore di diversi interventi importanti che permettono alla Slovenia di portare a casa il pareggio. Patterson, invece, resta in panchina per tutti i 90 minuti e non viene chiamato in causa nemmeno nelle due sostituzioni effettuate da Pocognoli nella ripresa. Per il laterale del Toro l’appuntamento è quindi rimandato. La prossima occasione potrebbe arrivare martedì alle 20:45, quando la Scozia affronterà la Svizzera dei suoi compagni di squadra Rodriguez e Comert: una sfida che potrebbe finalmente concedere spazio anche al granata.