Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi azzurri su X dopo la sfida di Nations League tra Italia e Belgio

Alessandro Gigante
RUBRICHEVIDEO TORONEWS

I granata in Nazionale: Coco e Gineitis

L'Italia, la prima Italia del nuovo ciclo Mancini, perde per 0-2 all'Olimpico di Roma contro un Belgio che fa la sua partita. A segno Gods e Lukebakio per i diavoli rossi. Italia che tenta di fare la partita negli ultimi minuti senza però crederci troppo. Il Belgio, non particolarmente in difficoltà, la porta a casa e conquista i primi 3 punti del girone.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi azzurri su X dopo la sfida di Nations League tra Italia e Belgio:

Screenshot 2026-09-26 145642

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti