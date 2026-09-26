Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi azzurri su X dopo la sfida di Nations League tra Italia e Belgio
I granata in Nazionale: Coco e Gineitis
L'Italia, la prima Italia del nuovo ciclo Mancini, perde per 0-2 all'Olimpico di Roma contro un Belgio che fa la sua partita. A segno Gods e Lukebakio per i diavoli rossi. Italia che tenta di fare la partita negli ultimi minuti senza però crederci troppo. Il Belgio, non particolarmente in difficoltà, la porta a casa e conquista i primi 3 punti del girone.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi azzurri su X dopo la sfida di Nations League tra Italia e Belgio:
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