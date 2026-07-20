Claudio Lotito ha inaugurato ufficialmente la sua avventura alla guida della Reggina, presentandosi allo stadio Oreste Granillo insieme al sindaco Francesco Cannizzaro, accolto dagli applausi dei tifosi quasi come un vero e proprio re. Dopo aver scherzato sul ritardo nell'inizio della conferenza, il neo patron ha sottolineato il forte legame instaurato con la città e con la Calabria, richiamando anche le proprie origini familiari. Lotito ha evitato proclami, ribadendo di voler parlare attraverso i risultati, ricordando l'esperienza alla Salernitana e spiegando che l'obiettivo è restituire prestigio e senso di appartenenza al club amaranto.

Il nuovo corso della Reggina

Il presidente della Lazio ha quindi illustrato le prime mosse del nuovo corso societario, annunciando la nomina di Giancarlo Romairone come direttore sportivo e confermando che la Serie D dovrà rappresentare soltanto il punto di partenza del rilancio. Lotito ha evidenziato le problematiche presenti e la volontà di costruire basi solide per il futuro, chiedendo unità d'intenti e il sostegno della tifoseria, ritenuto fondamentale per accompagnare la Reggina nel percorso di risalita verso categorie più prestigiose.