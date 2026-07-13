La scomparsa di Rob Dieperink a soli 38 anni ha lasciato un profondo senso di sgomento nel panorama calcistico olandese e internazionale. La notizia, confermata ufficialmente dalla KNVB proprio oggi chiude in modo tragico una vicenda umana e professionale che era stata segnata, negli ultimi mesi, da una serie di eventi drammatici. Dieperink era un volto noto e apprezzato nel circuito arbitrale, specializzato nel ruolo di VAR, una posizione che lo aveva portato a essere selezionato dalla Fifa tra i potenziali ufficiali di gara per l'attuale edizione dei Mondiali in Canada, Messico e Usa.

Il peso eccessivo delle ingiurie

Dopo aver fatto parte della squadra arbitrale impegnata nel match di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, l'arbitro olandese era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria a Londra, dove era stato arrestato con accuse molto gravi riguardanti molestie e abusi nei confronti di un diciassettenne. Quell'evento, pur conclusosi con l'archiviazione del caso per totale mancanza di prove — a conferma della sua estraneità ai fatti — ha rappresentato un punto di rottura. Oltre a portargli la revoca dell'incarico per il Mondiale, lo ha esposto a una pressione mediatica e personale probabilmente insostenibile.

Nonostante il ritorno sui campi di gioco — solo due giorni fa, l'11 luglio, aveva arbitrato l'amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon Limassol — il peso di questi mesi appare evidente nel retroscena di questa prematura scomparsa. Il ritrovamento del suo corpo nella sua abitazione di Borculo ha lasciato il mondo del calcio olandese sotto shock: sebbene le autorità non abbiano ancora chiarito le cause specifiche del decesso, il dolore per la perdita di un giovane professionista ingiustamente travolto da accuse infamanti è il sentimento prevalente tra colleghi e tifosi.

Le parole della Federcalcio orange

"Il mondo arbitrale perde un fischietto molto apprezzato, con esperienza internazionale, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli erano vicini".