Grave lutto per Lionel Messi. È morto Jorge Messi, padre e storico agente della leggenda argentina, all’età di 68 anni. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, sabato 8 agosto, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi, dopo una lunga malattia. Jorge è deceduto a Rosario, la città nella quale la famiglia Messi ha le proprie radici. Per Lionel Messi, Jorge non è stato soltanto il padre, ma una figura fondamentale lungo tutto il percorso che ha portato il fuoriclasse argentino a diventare uno dei più grandi calciatori della storia. È stato al suo fianco fin dagli inizi, quando Leo era ancora un bambino e giocava nelle giovanili del Newell's Old Boys, e ha avuto un ruolo decisivo anche nelle scelte che hanno segnato la sua carriera. Jorge ha accompagnato il figlio nel trasferimento in Spagna, quando Messi era ancora giovanissimo, sostenendolo nel percorso che lo avrebbe portato a vestire la maglia del Barcellona e a costruire la carriera che tutti conosciamo.

Nel corso degli anni è rimasto una presenza costante anche nella gestione degli interessi professionali del figlio, diventandone il principale punto di riferimento fuori dal campo. La sua morte arriva dopo un periodo difficile per la famiglia. Durante il Mondiale 2026, infatti, le condizioni di Jorge erano già state al centro dell'attenzione e Leo Messi aveva mostrato una particolare emotività in alcuni momenti della competizione. Nei giorni scorsi erano circolate anche indiscrezioni sulla sua scomparsa, successivamente smentite. Ora è arrivata la conferma del lutto. Jorge Messi lascia la moglie Celia e i figli Rodrigo, Matías, Lionel e María Sol. Per Leo, dunque, si chiude un capitolo profondamente personale: quello legato all'uomo che, oltre a essere suo padre, lo ha accompagnato nei primi passi di una storia calcistica diventata leggenda.