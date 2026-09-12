Si avvicina la sosta e Mancini cerca giocatori su cui costruire la prossima Italia: in casa Torino non mancano le possibilità
L'Italia riparte da Mancini e dalla Top-100
Pochi giorni fa è nata la Top-100 dei talenti azzurri nati dal 2004 in avanti. La ricerca è stata fatta dalla Lega Serie A, in collaborazione con Math & Sport. Lo studio, condotto da Adriano Bacconi considera 100 giocatori nati dal 2004 in poi - impegnati in 19 campionati e con un valore di mercato minimo di un milione di euro - convocabili in azzurro, tra chi ha già esordito e chi sogna di indossare la maglia della Nazionale: 70 di questi giocano in club italiani, 30 all’estero. Uno strumento che tornerà utile per il CT dell'Italia Roberto Mancini, chiamato al gravoso compito di rilanciare la nazionale azzurra nono solo nell'immediato, ma anche nel futuro. In questa lista ci sono anche tre giocatori del Torino. Sicuramente il tecnico ripartirà dal 4-3-3, modulo cardine del suo primo periodo in azzurro.
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