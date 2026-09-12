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L'Italia riparte da Mancini e dalla Top-100

PALERMO, ITALY - MARCH 24: Head coach of Italy Roberto Mancini reacts during the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Comunale Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy . (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Pochi giorni fa è nata la Top-100 dei talenti azzurri nati dal 2004 in avanti. La ricerca è stata fatta dalla Lega Serie A, in collaborazione con Math & Sport. Lo studio, condotto da Adriano Bacconi considera 100 giocatori nati dal 2004 in poi - impegnati in 19 campionati e con un valore di mercato minimo di un milione di euro - convocabili in azzurro, tra chi ha già esordito e chi sogna di indossare la maglia della Nazionale: 70 di questi giocano in club italiani, 30 all’estero. Uno strumento che tornerà utile per il CT dell'Italia Roberto Mancini, chiamato al gravoso compito di rilanciare la nazionale azzurra nono solo nell'immediato, ma anche nel futuro. In questa lista ci sono anche tre giocatori del Torino. Sicuramente il tecnico ripartirà dal 4-3-3, modulo cardine del suo primo periodo in azzurro.

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