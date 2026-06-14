Non solo bel calcio e qualche risultato sorprendente, i Mondiali 2026 in America continuano a regalare qualche problema logistico. Partendo dai problemi, sicuramente più gravi, del cadavere e del furto all'Inghilterra, anche l'Uruguay in questa fase sta riscontrando problemi. La formazione guidata dal CT Marcelo Bielsa è bloccata in Messico, mentre dovrebbe volare per Miami...

La nazionale uruguayana alla mezzanotte di martedì 16 giugno dovrà affrontare l'Arabia Saudita a Miami, nello stato della Florida, negli Stati Uniti. In partenza dal Messico, però, il volo che avrebbe dovuto accompagnare l'Uruguay fino a Miami è stato bloccato all'aeroporto di partenza di Cancun per una questione legata ai permessi di ingresso negli Stati Uniti. Come riporta il giornalista di Telemundo, Rodrigo Romano, la formazione sudamericana è in attesa di novità, avendo i tempi molto corti: la scadenza per arrivare in territorio Usa è fissata per le 19:00 locali, l'1:00 di notte italiana.