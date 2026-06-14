Diversi problemi logistici stanno colpendo le squadre in America: l'ultimo riguarda l'Uruguay

Redazione Toro News
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Non solo bel calcio e qualche risultato sorprendente, i Mondiali 2026 in America continuano a regalare qualche problema logistico. Partendo dai problemi, sicuramente più gravi, del cadavere e del furto all'Inghilterra, anche l'Uruguay in questa fase sta riscontrando problemi. La formazione guidata dal CT Marcelo Bielsa è bloccata in Messico, mentre dovrebbe volare per Miami...

Uruguay National Team Farewells Ahead Its Participation In The 2026 FIFA World Cup

La nazionale uruguayana alla mezzanotte di martedì 16 giugno dovrà affrontare l'Arabia Saudita a Miami, nello stato della Florida, negli Stati Uniti. In partenza dal Messico, però, il volo che avrebbe dovuto accompagnare l'Uruguay fino a Miami è stato bloccato all'aeroporto di partenza di Cancun per una questione legata ai permessi di ingresso negli Stati Uniti. Come riporta il giornalista di Telemundo, Rodrigo Romano, la formazione sudamericana è in attesa di novità, avendo i tempi molto corti: la scadenza per arrivare in territorio Usa è fissata per le 19:00 locali, l'1:00 di notte italiana.

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