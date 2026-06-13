Arrivano ancora notizie poco rassicuranti dalla Coppa del Mondo 2026. La nazionale inglese avrebbe subito il furto di buona parte del materiale tecnico durante il trasferimento verso il ritiro di Kansas City. Secondo quanto riportato dalla BBC, l'Inghilterra di Tuchel avrebbe subito il furto di un numero significativo di scarpe, divise e palloni da gioco, sottratte dal van che trasportava tutto il materiale tecnico.

Il furto sarebbe avvenuto durante il trasferimento dalla Florida, sede del ritiro pre-mondiale, verso la nuova base inglese nello stato del Missouri dove da domani, domenica 14 giugno, dovrebbe iniziare a svolgere i primi allenamento. Tuttavia, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sports Uk mentre la polizia sta indagando sul furto sembra che la maggior parte degli oggetti rubati sia stata subito recuperata.