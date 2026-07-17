A tutta la famiglia di Osvaldo Bagnoli vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News
E' morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'iconico allenatore del Verona, che ha compiuto la storica impresa dello scudetto 1984/85 con gli scaligeri. Tutto il calcio italiano piange la scomparsa dell'ex tecnico, che si è spento in seguito a una malattia che durava da diverso tempo. Tecnico anche di Genoa e Inter, Bagnoli aveva militato nelle file del Verona anche da giocatore dal 1957 al 1960. A tutta la famiglia di Osvaldo Bagnoli vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News.
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