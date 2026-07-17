E' morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'iconico allenatore del Verona, che ha compiuto la storica impresa dello scudetto 1984/85 con gli scaligeri. Tutto il calcio italiano piange la scomparsa dell'ex tecnico, che si è spento in seguito a una malattia che durava da diverso tempo. Tecnico anche di Genoa e Inter, Bagnoli aveva militato nelle file del Verona anche da giocatore dal 1957 al 1960. A tutta la famiglia di Osvaldo Bagnoli vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News.