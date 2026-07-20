Guardiola vicino alla Nazionale? L'ex tecnico del Manchester City avrebbe incontrato Paolo Maldini per il ruolo di commissario tecnico dell'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport,il neo direttore tecnico azzurro e il suo braccio destro Leonardo nel weekend scorso hanno incontrato a Barcellona l'allenatore spagnolo per affidargli la panchina della nazionale italiana. Un tentativo concreto della FIGC per regalare agli italiani uno dei profili più interessanti e di successo per provare a risollevare l'Italia. Nonostante le voci insistenti su Andrea Pirlo, il nome dell'ex centrocampista è tornato alla ribalta: al momento i profili in ballo sono diversi. In queste ore Maldini e il presidente della FIGC Giovanni Malagò sarebbero in contatto per decidere sul futuro della panchina della nazionale con Guardiola tra i nomi più papabili.