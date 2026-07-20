Il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo nel weekend hanno incontrato Guardiola per il ruolo di CT
L' allenamento del mattino a Pinzolo (VIDEO)
Guardiola vicino alla Nazionale? L'ex tecnico del Manchester City avrebbe incontrato Paolo Maldini per il ruolo di commissario tecnico dell'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport,il neo direttore tecnico azzurro e il suo braccio destro Leonardo nel weekend scorso hanno incontrato a Barcellona l'allenatore spagnolo per affidargli la panchina della nazionale italiana. Un tentativo concreto della FIGC per regalare agli italiani uno dei profili più interessanti e di successo per provare a risollevare l'Italia. Nonostante le voci insistenti su Andrea Pirlo, il nome dell'ex centrocampista è tornato alla ribalta: al momento i profili in ballo sono diversi. In queste ore Maldini e il presidente della FIGC Giovanni Malagò sarebbero in contatto per decidere sul futuro della panchina della nazionale con Guardiola tra i nomi più papabili.
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