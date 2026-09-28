Nuovo prestigioso incarico all’interno del Club Italia per Giovanni Galli. L’ex portiere del Torino, tra i principali interpreti del ruolo tra gli anni ’80 e ’90, è stato ufficialmente nominato Capo Delegazione della Nazionale Under 18 guidata dal tecnico Daniele Franceschini. La scelta, fortemente voluta dai vertici della FIGC, affida all’ex numero uno granata il compito di essere un punto di riferimento per i giovani azzurrini in vista dei prossimi impegni internazionali, tra cui il Mondiale di categoria in programma tra novembre e dicembre in Qatar. "Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia e di poter accompagnare questi ragazzi nel loro percorso", ha dichiarato Galli. "Indossare la maglia azzurra è una responsabilità speciale: voglio mettere a disposizione la mia esperienza per aiutarli a crescere come calciatori e come uomini". Con il suo innesto, la Federazione conferma la volontà di affidarsi a figure di spessore per trasmettere ai talenti del futuro i valori più autentici del calcio italiano