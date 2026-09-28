Oggi alle 15.30 è andata in scena la seconda partita del torneo amichevole in Croazia che gli azzurrini stanno affrontando in questa maxi-sosta gli azzurrini dell'Under 19. Dopo l'esordio vincente di venerdì 25 settembre contro la Francia la Nazionale Under 19 di Massimiliano Favo si ripete vincendo 3-0 contro la Turchia. Decisive le firme di Wiafe, Broggian ed Elimoghale. I primi 50 minuti sono stati di equilibrio poi l'Italia ha sbloccato il match e nei 10 minuti successivi ha chiuso i discorsi segnandone altri due. Tra i protagonisti c'è anche Ballanti unico dei tre torelli a partire di nuovo titolare. Mentre Cereser e Luongo, titolari nella partita precedente contro la Francia, non sono stati scelti nell'undici iniziale. Non si può però parlare di bocciatura, le partite sono molto ravvicinate e il ciclo di Favo è appena cominciato ed è normale che il tecnico voglia far girare tutti i ragazzi che ha chiamato.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 4: Andrea Ballanti of Torino Primavera minutes ahead the Primavera 1 match between Torino U20 and Como U20 at centro sportivo Robaldo on September 4, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Il tabellino

Donmezer, Ketahte, Ozcan, Ibik, Duman, Arda Yasar, Hamamioglu, Ayyildiz, Karadeniz, Cifciter, Arslan. A disp.: Acar, Kahraman, Ustun, Ozturk, Kahraman, Turkoglu, Karakoc, Akyildiz, Pusat Ay, Karsli, Emre Kose, Sapaz, Akinci. All.: Inceman

Italia: Maran, Broggian, De Paoli, Borasio, Marello, Pedretti, Wiafe, Ballanti, Esposito, Damiano, Arena. A disp.: Cereser, Mambuku, Natali, Luongo, Baralla, Lontani, Lo Monaco, Marini, Bovio, Steffanoni, Fogliaro, Elimoghale, Carrara. All.: Favo

Marcatori: 53′ Wiafe (I), 57′ Broggian (I), 64′ Elimoghale (I).