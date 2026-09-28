Il post partita di tutte le gare che coinvolgono i giocatori del Toro in questa pausa Nazionale
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Oggi alle 15.30 è andata in scena la seconda partita del torneo amichevole in Croazia che gli azzurrini stanno affrontando in questa maxi-sosta gli azzurrini dell'Under 19. Dopo l'esordio vincente di venerdì 25 settembre contro la Francia la Nazionale Under 19 di Massimiliano Favo si ripete vincendo 3-0 contro la Turchia. Decisive le firme di Wiafe, Broggian ed Elimoghale. I primi 50 minuti sono stati di equilibrio poi l'Italia ha sbloccato il match e nei 10 minuti successivi ha chiuso i discorsi segnandone altri due. Tra i protagonisti c'è anche Ballanti unico dei tre torelli a partire di nuovo titolare. Mentre Cereser e Luongo, titolari nella partita precedente contro la Francia, non sono stati scelti nell'undici iniziale. Non si può però parlare di bocciatura, le partite sono molto ravvicinate e il ciclo di Favo è appena cominciato ed è normale che il tecnico voglia far girare tutti i ragazzi che ha chiamato.
Il tabellinoTurchia: Donmezer, Ketahte, Ozcan, Ibik, Duman, Arda Yasar, Hamamioglu, Ayyildiz, Karadeniz, Cifciter, Arslan. A disp.: Acar, Kahraman, Ustun, Ozturk, Kahraman, Turkoglu, Karakoc, Akyildiz, Pusat Ay, Karsli, Emre Kose, Sapaz, Akinci. All.: Inceman
Italia: Maran, Broggian, De Paoli, Borasio, Marello, Pedretti, Wiafe, Ballanti, Esposito, Damiano, Arena. A disp.: Cereser, Mambuku, Natali, Luongo, Baralla, Lontani, Lo Monaco, Marini, Bovio, Steffanoni, Fogliaro, Elimoghale, Carrara. All.: Favo
Marcatori: 53′ Wiafe (I), 57′ Broggian (I), 64′ Elimoghale (I).
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