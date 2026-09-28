Le recenti prestazioni di Rolando Mandragora con la maglia del Torino continuano a far discutere in positivo, riaprendo con forza il dibattito su un suo possibile schieramento in campo con la Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini. Il centrocampista granata sta dimostrando continuità, sostanza e qualità in mezzo al campo, doti che non sono affatto passate inosservate agli occhi dei sostenitori del Toro. Per tastare le aspettative dell'ambiente granata, Toro News ha lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori se il centrocampista meriti una possibilità in maglia azzurra. La risposta del pubblico è stata netta ed entusiasta.

I risultati del sondaggio: investitura quasi totale dei lettori di Toro News

Il verdetto finale non lascia spazio a grandi interpretazioni: la stragrande maggioranza del popolo granata ritiene che Mandragora abbia tutte le carte in regola per indossare la maglia della Nazionale. Sommando chi lo vorrebbe vedere subito padrone del centrocampo dal primo minuto (61%) e chi ne caldeggia l'impiego a gara in corso come risorsa preziosa (28%), si raggiunge un 89% di consensi totali. Una vera e propria investitura popolare per un calciatore diventato ormai punto di riferimento dello scacchiere granata. Rimane del tutto marginale la quota degli scettici: solo l'11% dei votanti (pari a 20 voti) si dichiara contrario a una sua convocazione, ritenendo che al momento la concorrenza nel reparto azzurro sia troppo elevata o che il giocatore debba ancora compiere un ulteriore salto di qualità. Spetterà ora a Roberto Mancini valutare se raccogliere l'indicazione arrivata dalla piazza e concedere al centrocampista la possibilità di mettersi alla prova nel panorama internazionale.