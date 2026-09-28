Un fine settimana a ranghi ridotti ma condito da una vera e propria pioggia di gol per le formazioni del settore giovanile del Torino. Con i campionati Primavera, Under 18 e Under 17 fermi per la sosta dedicata agli impegni delle sezioni Nazionali, i riflettori si sono accesi unicamente sul biennio dei Giovanissimi. Nella giornata di domenica 27 settembre, le selezioni Under 15 e Under 16 sono scese in campo a Cremona per la 3ª giornata di campionato, portando a casa due successi travolgenti che rilanciano ambizioni e classifica dei torelli. Di seguito il bilancio dettagliato delle sfide.

Under 15: cinquina granata e reazione d'orgoglio a Cremona

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Aessandro Moriello in action during the Under 15 match between Torino U15 and Genoa U15 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Prestazione maiuscola per l'Under 15 di mister Fabio Rebuffi, che riscatta l'inizio di stagione con un rotondo e convincente 5-2 sul campo della Cremonese. I granata sbloccano la contesa dopo appena due minuti con Cordero, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni. Nella ripresa la formazione torinese accelera con decisione e dilaga: Caggiano firma il raddoppio al 46', seguito dalle marcature di Colletta al 65', ancora Caggiano (doppietta personale al 67') e Hinteregger al 70 per il temporaneo 5-0. Nel finale i padroni di casa provano a rendere meno amaro il passivo accorciando le distanze con il rigore di Ielmoni al 27' 72 e la rete di D'Antonio al 81'. Una prova di carattere e grande incisività per Rebuffi ed i suoi ragazzi.

Under 15, il tabellino di Cremonese-Torino

CREMONESE-TORINO 2-5

Marcatori: pt 2' Cordero (T), st 2' Caggiano (T), st 20' Colletta (T), st 22' Caggiano (T), st 25' Hinteregger (T), st 27' rig. Ielmoni (C), st 36' D'Antonio (C)

Cremonese: Rusconi, Annetta, Dieci, Perotti (st 27’ Colombo), Bianchi, Bonfiglio, Felini (st 10’ Ielmoni), Tiberti (st 21’ Boschiroli), Fiora (st 21’ Lacerti), Emosti (st 1’ Ndiaye), Russo (st 27’ D’Antonio). A disposizione: Pinotti, Marchetti, Galoppini. Allenatore: Oliverio.

Torino: Basso, Cordero (st 26’ Piras), Barbati, Pistonina (st 26’ Machieraldo), Barbanera (st 26’ De Simone), Hinteregger, Savian (st 12’ Delle Fratte), Moriello (st 26’ Cardoso), Repetti (st 12’ Martina), Loreto (st 1’ Caggiano), Colletta (st 34’ Manzi). A disposizione: Benzi. Allenatore: Rebuffi.

Under 15, la classifica

Parma 9, Pisa 9, Juventus 7, Cesena 6, Torino 6, Sassuolo 6, Modena 4, Cremonese 3, Virtus Entella 1, Genoa 1, Bologna 0, Carrarese 0, Sampdoria 0.

Under 16: cinquina d'autore e show offensivo

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Panfilo Partemi, Giacomo Fiore and Francesco Romanucci in action during the Under 16 match between Torino U16 and Genoa U16 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Dominio totale ed ennesima prova di forza anche per l'Under 16 guidata da mister Vegliato, che travolge i pari età della Cremonese imponendosi con un perentorio 5-1. La gara inizia in salita per i torelli, che incassano al 2' la rete casalinga di Matrisciano, ma la reazione è immediata: al 12' Gian Micheal Portuondo riequilibra il punteggio. Nella seconda frazione di gioco scende in campo un Torino travolgente che prende in mano il pallino del gioco: Gaido firma il sorpasso al 51', Partemi cala il tris al 62', poi ancora Portuondo sigla la sua personale doppietta al 73' prima del sigillo finale di Tozzo al 87'. Tre punti pesantissimi che confermano il grande potenziale offensivo del gruppo granata.

Under 16, il tabellino di Cremonese-Torino

CREMONESE-TORINO 1-5

Marcatori: pt 2' Matrisciano (C), pt 12' Portuondo (T), st 6' Gaido (T), st 17' Partemi (T), st 28' Portuondo (T), st 42' Tozzo (T)

Cremonese: Plebani, Musa, Casella (st 32’ Sgroia), Del Campo, Locuoco, Morgano, Lazzarini, Mozzi (st 21’ Bianchi), Baron (st 10’ Dushku), Matrisciano, Fantigrossi (st 32’ Marazzi). A disposizione: Scalvini, Marchesetti, Nguer, Ceruti, Iapalucci. Allenatore: Coltrini.

Torino: Brigante, Danieli (st 1’ Altieri), Romanucci (st 28’ Cavallo), Cacucciolo, Gaido (st 43’ Dellavalle), Graci (st 35’ Tozzo), Partemi (st 28’ Barbero), Bitto, Portuondo (st 35’ Dassi), Martellini (st 43’ Levizzari), Graffi (st 1’ Fiore). A disposizione: Teyssier. Allenatore: Vegliato.

Under 16, la classifica

Juventus 9, Parma 9, Torino 7, Sassuolo 7, Cesena 6, Bologna 4, Genoa 3, Modena 3, Sampdoria 3, Pisa 1, Virtus Entella 0, Carrarese 0, Cremonese 0