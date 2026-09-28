La prima sosta della stagione 2026/27 offre una fotografia interessante delle neopromosse nei cinque principali campionati europei. Il confronto va letto tenendo conto del diverso numero di partite disputate: Serie A, Premier League e Ligue 1 sono a cinque giornate, Bundesliga a quattro, mentre in Liga si sono disputate già sette gare. In Italia il Frosinone è una delle sorprese più evidenti: i ciociari sono 6° con 10 punti, gli stessi di Como e Juventus, mentre Monza e Venezia occupano rispettivamente il 16° e il 20° posto, con 4 e 0 punti.

Le neopromosse che sorprendono

Chi invece fatica

La salvezza è ancora lontana

Il Frosinone, però, non è un caso isolato. In Premier League l'Hull City è 8° con 8 punti, mentre l'Ipswich è 11° con 6. In Bundesliga, nonostante una gara in meno rispetto a Italia e Inghilterra, l'Elversberg è addirittura 7° con 7 punti, avendo fin qui perso solo di misura contro il Bayern Monaco. In Spagna il Deportivo La Coruna occupa il 7° posto, trascinato da un eterno Aubameyang, con 9 punti, mentre il Racing Santander è 16° pur avendo 7 punti. In Ligue 1, invece, il Le Mans è 9° con 6 punti dopo cinque giornate.Insomma, in tutti i top campionati c'è almeno una neopromossa già capace di inserirsi nella parte medio-alta della classifica.Non mancano, naturalmente, gli approcci complicati alla nuova categoria. In Serie A come già detto il Venezia è ultimo con zero punti, mentre il Monza è 16° a quota 4. In Inghilterra il Coventry è 18° con 3 punti; in Germania Amburgo e Paderborn hanno rispettivamente 3 e 4 punti. In Liga il Málaga è ultimo con appena 3 punti, mentre in Francia il Troyes è nelle ultime posizioni con 4 punti. Un quadro quindi molto variegato, che conferma quanto possa essere diverso l'impatto con la massima serie: alcune neopromosse sono già protagoniste di partenze sorprendenti, altre devono ancora trovare il passo giusto.Il bilancio, comunque, resta necessariamente provvisorio. Siamo soltanto alla prima sosta e i campionati non hanno disputato lo stesso numero di partite: soprattutto il confronto con la Liga va quindi preso con cautela. Ma la tendenza è evidente: il Frosinone non è l'unica neopromossa ad aver cominciato il 2026/27 andando oltre le previsioni, perché in tutta Europa sono diverse le squadre appena salite di categoria già stabilmente nella parte alta della classifica. I campionati però sono lunghi e la salvezza è ancora lontana per tutte le squadre appena salite nella massima categoria.