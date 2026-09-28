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I contratti del Torino

Dopo aver fatto il punto sulla situazione contrattuale dei portieri, è il momento di guardare alla difesa del Torino. Le prime cinque giornate di campionato, insieme alla gara di Coppa Italia, hanno già offerto alcune indicazioni sul nuovo corso di Ignazio Abate, anche se il percorso è ancora all’inizio. La sosta per le nazionali arriva così in un momento utile per fare il punto, leggere quanto emerso finora e capire dove la squadra può ancora crescere.

La pausa consente anche di guardare oltre il campo. Gennaio non è lontano e il mercato invernale riporterà al centro acquisti, cessioni e possibili occasioni, ma prima viene la rosa che il Torino ha costruito in estate. I contratti aiutano a leggere proprio questo: le prospettive di chi è legato al club per più stagioni, le scadenze più vicine e le situazioni ancora da definire. In difesa, infatti, convivono accordi lunghi e formule a breve termine, tra giocatori già centrali nel progetto e altri che dovranno ancora guadagnarsi il proprio spazio nel futuro granata.

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